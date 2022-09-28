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Yaşam Avcılar sular mı kesilecek? Avcılar hangi mahalleler 24 saat su verilmeyecek?
Yaşam

Avcılar sular mı kesilecek? Avcılar hangi mahalleler 24 saat su verilmeyecek?

Avcılar su kesinti saatleri | İstanbul Avcılar'da 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar ise kesintilerin hangi mahalleleri etkileyeceğini araştırıyor. Peki, Avcılar sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-28 19:46:00 -
Avcılar sular mı kesilecek? Avcılar hangi mahalleler 24 saat su verilmeyecek?

İSKİ, bakım çalışması sebebiyle Avcılar'da 24 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

Avcılar sular mı kesilecek? Avcılar hangi mahalleler 24 saat su verilmeyecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Haramirede'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplose çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Kemalpaşa, Firüzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerine 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilmeyecektir" denildi.

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