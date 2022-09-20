Avcılar Gümüşpala sular ne zaman gelir? Küçükçekmece sular kaçta gelecek 20 Eylül Salı
19 Eylül Pazartesi akşamı başlayan su kesintilerinin bazıları halen devam ediyor. Yeni günle birlikte kesintilerin ne zaman saat kaçta son bulacağı merak ediliyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Söz konusu kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Avcılar Gümüşpala sular ne zaman gelir? Küçükçekmece sular kaçta gelecek 20 Eylül Salı
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Gümüspala Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 21:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 21:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.