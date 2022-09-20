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Yaşam Avcılar Gümüşpala sular ne zaman gelir? Küçükçekmece sular kaçta gelecek 20 Eylül Salı
Yaşam

Avcılar Gümüşpala sular ne zaman gelir? Küçükçekmece sular kaçta gelecek 20 Eylül Salı

19 Eylül Pazartesi akşamı başlayan su kesintilerinin bazıları halen devam ediyor. Yeni günle birlikte kesintilerin ne zaman saat kaçta son bulacağı merak ediliyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-20 00:49:00 -
Avcılar Gümüşpala sular ne zaman gelir? Küçükçekmece sular kaçta gelecek 20 Eylül Salı

İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Söz konusu kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Avcılar Gümüşpala sular ne zaman gelir? Küçükçekmece sular kaçta gelecek 20 Eylül Salı

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Gümüspala Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              19.09.2022 21:43

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Fatih Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              19.09.2022 21:43

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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