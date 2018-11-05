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Avcılar gözlerine inanamadı! Dev domuz...

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde avcılar ormanda diş uzunluğu 26 santimetre olan 350 kiloluk dev bir yaban domuzu avladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:01
Avcılar gözlerine inanamadı! Dev domuz...

Yaklaşık 15 kişilik avcı ekibi, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan kırsal alanda ava çıktı. Yanlarında bulunan yaklaşık 20 köpekle birlikte ormanda dolaşan avcılar, yerde dev domuz ayağı izleri olduğunu görünce köpekleri saldılar. Köpekler yaklaşık 2 saat sonra domuzu bularak sahiplerine uyarı verince avcılar köpeklerin olduğu bölgeye yöneldi.

Yaklaştıklarında karşılarında dev domuzu gören avcılar, hayvanı uzak mesafeden ateş ederek vurdu. Yere yığılan dev domuzun yanına giden avcılar, gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Hayatlarında ilk defa bu kadar büyük bir domuz gördüklerini belirten avcılar, yerde hareketsiz yatan hayvanla hatıra fotoğrafları çekildiler. 10 yaşından büyük olduğu tahmin edilen dev domuzun sökülen dişleri 26 santimetre olarak ölçülürken, domuzun ise 350 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.

'Marmara Bölgesi'nde görülen en büyük domuz'

Bölgede hafta sonlarını avlanarak geçiren tecrübeli avcılar, domuzun Marmara Bölgesi'nde bugüne kadar avlanan en büyük domuz olduğunu ileri sürdüler.

Domuzu avlayan Serhat Şaştı, dev hayvanı vurduktan sonra başına oturup şaşkınlıkla incelediklerini belirterek, “Ormana 15 avcı çıktık. Domuz izlerini bulunca köpekleri saldık. Köpekler büyük domuzu bulunca kovalamaya başladılar. Biz de peşine gittik, su yolunda 3 el kurşun sıkıp öldürdük. 8 tane köpek vardı peşinde. 8-10 yıldan beri böyle büyük bir domuz görmedim. Domuzun etrafında oturduk ve öylece izledik. Diş uzunluğu 26 santimetre Marmara Bölgesi'nin belki de Türkiye'nin en büyük domuzu olabilir.” Avcılar dişlerini söküp aldıkları domuzu ölüsünü hayvanların yiyebilmesi için ormanda bıraktılar.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:01
  1. Sakarya
  2. Kaynarca
  3. domuz avı
  4. yaban domuzu
  5. dev domuz

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