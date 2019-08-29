Avcılar E-5’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

100 Karayolunda, 4 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, bir sürücünün ise araçtan fırladığı kazada, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir tane sürücü, alkolmetreyi üflemek istemeyince kaçmaya çalıştı, sürücü polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.30 sularında D-100 Karayolu Avcılar İSKİ mevki Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy istikametine seyir halinde olan, sürücü kimliği alınamayan 34 EA 2052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önünde seyreden 59 PC 482 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 59 PC 482 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ise camdan fırlayarak ağır yaralandı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Ali Gülseren idaresindeki 34 TAZ 65 ticari otomobil ile Emre Şenkal idaresindeki 34 NF 30 58 otomobil kaza yapmamak için ani fren yapınca çarpıştı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya sebep olan 34 EA 2052 plakalı otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İlk Müdahaleyi Vatandaşlar Yaptı

Camdan fırlayıp bariyerlere çarparak ağır yaralanan sürücü yerde kanlar içinde kalınca, ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleriyaralıya müdahale etti. Ardından vatandaşların yardımıyla sedyeye alınan yaralı, bariyerlerden taşınarak ambulansa alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

50 Metre Geride İkinci Zincirleme Kaza Yaşandı

İlk kazaya müdahale edildiği sırada, yaklaşık 50 metre geride ikinci bir kaza meydana geldi. İlk kazaya karışan araçlardan akan yağdan dolayı kayganlaşan yolda, 34 LS 6178 plakalı otomobil ile 34 ZS 7501 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 34 ZS 7501 plakalı otomobildeki iki kişi hafif yaralandı. Bu esnada, iki tane otomobil daha çarpıştı.Olay yerindeki sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Ortalık savaş alınan döndü, trafik durma noktasına geldi

İlk kazada yaralanan sürücünün ağır yaralandığı, ikinci kazadaki iki yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Toplamda 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, ortalık savaş alanına dönerken, bir buçuk saat tek şeritten sağlanan trafiğin, zaman zaman tamamen durduğu görüldü. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Başka bir kazanın olmaması için belediye ekipleri, kumlama çalışması yaptı.

Alkolmetreye üflemek istemeyen sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı

Öte yandan trafik polis ekipleri, kazaya karışan sürücülerle ilgili işlem yaptığı sırada alkol testi yapmak istedi. Ancak kazaya karışan bir tane sürücü, otomobili kendisinin kullanmadığını belirterek polisin uzattığı alkolmetreyi üflemek istemedi. Bundan dolayı polis ile sürücü arasında kısa bir tartışma yaşandı. Tartışma sürerken sürücü, trafiğin aktığı yoldan kaçmaya çalıştı. Bunun sonuncuda polis de şahsı kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucunda trafik polis ekipleri, kaçan sürücüyü yolun karşısına geçen sürücüyü yakasından tutarak yakaladı. Yakalanan sürücü gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.