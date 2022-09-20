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Yaşam Avcılar bu akşam sular gelir mi? Avcılar su kesinti saatleri 20 Eylül:
Yaşam

Avcılar bu akşam sular gelir mi? Avcılar su kesinti saatleri 20 Eylül:

Avcılar’da su borusu patladı. Bu sebeple bazı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-20 20:43:00 -
Avcılar bu akşam sular gelir mi? Avcılar su kesinti saatleri 20 Eylül:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Avcılar’daki altyapı çalışması sırasında su borusu patladı. Bu sebeple vatandaşlar su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Avcılar bu akşam sular gelir mi? Avcılar su kesinti saatleri 20 Eylül:

Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları sırasında bir hafriyat kamyonunun açılan çukura kayması sonucu su borusu patladı.

Patlama sonucu taşan sular caddeyi göle çevirirken suların çekilmesinin ardından cadde çamurla kaplandı. Ekiplerin çalışmasının ardından çukura kayan kamyon çıkarıldı ve patlayan su borusu onarıldı. Ekiplerin caddedeki altyapı çalışmaları sürüyor.​​​​​​​

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Hastane Mah,Yassıören Mah,Ömerli Mah,Anadolu Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi      :              Enerji Kesintisi

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 10:25

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Merkez Mah,Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 17:04

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi      :              Enerji Kesintisi

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 12:55

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler     :              Koza Mah,Orhan Gazi Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi      :              Enerji Kesintisi

Başlama Tarihi   :              20.09.2022 10:25

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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