Avcılar bu akşam sular gelir mi? Avcılar su kesinti saatleri 20 Eylül:
Avcılar’da su borusu patladı. Bu sebeple bazı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Avcılar’daki altyapı çalışması sırasında su borusu patladı. Bu sebeple vatandaşlar su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.
Avcılar bu akşam sular gelir mi? Avcılar su kesinti saatleri 20 Eylül:
Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları sırasında bir hafriyat kamyonunun açılan çukura kayması sonucu su borusu patladı.
Patlama sonucu taşan sular caddeyi göle çevirirken suların çekilmesinin ardından cadde çamurla kaplandı. Ekiplerin çalışmasının ardından çukura kayan kamyon çıkarıldı ve patlayan su borusu onarıldı. Ekiplerin caddedeki altyapı çalışmaları sürüyor.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah,Yassıören Mah,Ömerli Mah,Anadolu Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi : 20.09.2022 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 17:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi : 20.09.2022 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Orhan Gazi Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi : 20.09.2022 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.