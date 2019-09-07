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Avcılar Belediye Meclisi, havai fişeği yasakladı

Avcılar Belediye Meclisi; gürültü kirliği oluşturduğu, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevresağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ilçe sınırlarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı aldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:08
Avcılar Belediye Meclisi, havai fişeği yasakladı

Avcılar'da havai fişek yasaklandı. Belediyeden yapılan açıklamada, gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin gürültü kirliği oluşturduğu, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklandı.

Belediye meclisinin aldığı karara göre, ilçe sınırlarındaki çay bahçesi, kafe, restoran, düğün salonu gibi mekanlarda ya da sokaklarda kullanılan havai fişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılamayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turan Hançerli, havai fişek gösterilerinin gürültü kirliliği oluşturmasının, insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra göç yolları üzerinde olan ilçede göçmen kuşlara zarar verebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl 357 çeşit kuşun barındığı kentimizde, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edindik. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olmayı merkezine alan bir anlayışla meclisimizde aldığımız havai fişek gösterilerinin yasaklanması kararının Avcılar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:08
  1. çay bahçesi
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