Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’den zam isteyen işçilere hakaret! ‘Kes lan sesini, terbiyesizlik yapma’
CHP'li Avcılar Belediyesi'nin 107 gündür işçilere zam yapmaması, toplu iş sözleşmesi imzalamaması üzerine grev başlatan işçilere, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu.
CHP’li Avcılar Belediyesi’nin 107 gündür işçilere zam yapmaması, toplu iş sözleşmesi imzalamaması üzerine grev başlatan işçilere, CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu.
Yaklaşık bin 200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP’li Başkan, “Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin.” diyen işçiye “Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma.” şeklinde hakaretler savurdu.
Daha sonra CHP’li Başkanın yanındakiler işçinin üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bazı işçiler darp edildi.
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