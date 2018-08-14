Avcılar 2018 kurban kesim yeri | Avcılar kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Avcılar kurban satış yerleri nerede? İstanbul Avcılar'da kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Gümüşpala Mah. Kapalı Pazar Alanı Gümüşpala Mah. İskeçe Cad. Kırmızı Fener Sok.

- Ambarlı Mah Kapalı Pazar Alanı Ambarlı Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 46

- Firüzköy Mah. Kapalı Pazra Alanı Firüzköy Mah. Katırcı Sok. No: 5/1 -

Soner Bayraktar Adakçı Üniversite Mah. Firüzköy Bulvarı No: 60 Yemeksan Yanı

- Avcılar Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Üniversite Mah. Uran Cad. Toker Kardeşler Sok. No: 4

- Cihangir Kız Öğrenci Yurdu Cihangir Mah. Meşrutiyet Cad. Özcan Sok. No: 20

- Stad Otopark Oto Yıkama Ambarlı Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 48

- Mustafa Kurt Oto Park Cihangir Mah. Meşrutiyet Cad. No: 65

- Murat Çelik Oto Park M. Kemal Paşa Mah. Beyoğlu Cad. No: 10

- Dost Oto Yıkama Oto Yıkama Gümüşpala Mah. Palmiye Sok. No: 7 -

Oto Yıkama Oto Yıkama Tahtakale Mah. Eski İstanbul Cad. No: 65

- Aluçmaks Oto Yıkama Oto Yıkama Denizköşkler Mah. Serçe Sok. No: 8 -

Okşar Oto Yıkama Oto Yıkama M. Kemal Paşa Mah. Mareşal Cad. Üzeri