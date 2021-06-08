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Kadın - Aile Avcı böreği nasıl yapılır? Farklı börek tarifi
Kadın - Aile

Avcı böreği nasıl yapılır? Farklı börek tarifi

Kolay börek tarifi | Çıtır çıtır bir börek tarifi arıyorsanız mutlaka avcı böreğini denemelisiniz. Peki, tam ölçülü avcı böreği nasıl yapılır? Avcı böreği gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-06-08 18:00:00 -
Avcı böreği nasıl yapılır? Farklı börek tarifi

Kıymalı harcı ve çıtır çıtır dokusuyla dikkatleri çeken avcı böreğini evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Avcı böreği tarifi

Malzemeler:

  • 300 gram kıyma
  • 4 adet yufka
  • 3 adet soğan
  • 1 Türk kahvesi fincanı ince bulgur
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Yarım su bardağı ceviz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta
  • Galeta unu

Yağlamak için:

  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı sıvı yağ

Avcı böreği nasıl yapılır?

Öncelikle ince bulguru sıcak suyla ıslayın.

Ardından bir miktar yağ ile soğanı ve kıymayı soteleyin.

Suyunu çeken bulguru, cevizi, baharatları ve salçayı tavaya ekleyin. Gerekirse bir miktar sıcak su ilave edebilirsiniz.

Bir kasede su ve yağı karıştırın.

Bir adet yufkayı tezgaha serin ve yağlı karışımdan her yerine sürün.

Üzerine ikinci yufkayı serin.

Yağlı karışımdan sürdükten sonra iki kat yufkayı 8 parçaya bölün.

Kıymalı harçtan her parçaya yerleştirin ve rulo şeklinde sarın.

Aynı işlemi kalan yufkalara uygulayın.

Kalan yağlı karışımın içine bir adet yumurta karın.

Börekleri önce yağlı karışıma ardından galeta ununa batırın.

Ardından börekleri tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızara kadar pişirin.

Böreklerin ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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