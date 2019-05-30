Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü enselendi
Nevşehir'de 2'nci derece SİT alanı içinde kazı yapılarak, define arandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.30 Mayıs 2019 Perşembe 19:18
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Avanos İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2'nci derece SİT alanı içinde kazı yapılarak, define arandığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Söz konusu alana giden ekipler, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte, 1 jeneratör ile 16 adet kazı aleti ele geçirildi.
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