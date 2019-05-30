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Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü enselendi

Nevşehir'de 2'nci derece SİT alanı içinde kazı yapılarak, define arandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:18
Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü enselendi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 

Avanos İl Jandarma Komutanlığı ekipleri2'nci derece SİT alanı içinde kazı yapılarak, define arandığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Söz konusu alana giden ekipler, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte, 1 jeneratör ile 16 adet kazı aleti ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:18
  1. Nevşehir
  2. Avanos ilçesi
  3. Kaçak kazı operasyonu
  4. kaçak defineciler
  5. suçüstü yakalandılar

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