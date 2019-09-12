Av tüfeğiyle kazara vurulan kişi öldü Elazığ'ın Maden ilçesinde, av tüfeğiyle kazara vurulduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

Karatop köyünde yaşayan Nusret Yıldırım (55) birlikte domuzavına çıktığı arkadaşı G.B'nin (23)av tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı. Çalılık alanda arkadaşını yerde hareketsiz yatarken gören G.B, durumu köydeki vatandaşlara ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesimorguna kaldırıldı. Gözaltına alınan G.B'ninjandarmadaki işlemleri sürüyor.

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