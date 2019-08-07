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Av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde av tüfeği ile intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:53
Av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde av tüfeği ile intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı TOKİ 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. N.E isimli şahıs; TOKİ Bloklarının karışışında bulunan yüksek bir tepeye çıkarak av tüfeği ile intihar edeceğini söyledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. N.E ile uzun süre konuşup ikna etti. Av tüfeğini polis ekiplerine teslim eden N.E ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:53
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