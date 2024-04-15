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Ekonomi Av sezonu sona erdi
Ekonomi

Av sezonu sona erdi

Yeniakit Publisher
2024-04-15 07:41:00 -
Av sezonu sona erdi

Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar, yasaktan muaf olacak.

Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar, yasaktan muaf olacak.

1 Eylül 2023 tarihinde başlayan av sezonu bugün sona erdi.

Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri (gırgır ve trol) kapsayacak.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise bu yasaktan muaf olacak ve avcılık yapmaya devam edebilecek.

Yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.
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Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak.

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