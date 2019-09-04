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Av köpeği karşılığında transfer oldu

Orhaneli ilçesinde bir futbolcu, Kütahya’da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor’a av köpeği karşılığında transfer oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:17
Av köpeği karşılığında transfer oldu

Orhaneli ilçesinde bir futbolcu, Kütahya’da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor’a av köpeği karşılığında transfer oldu.


Türkiye’nin çeşitli takımlarında hem profesyonel, hem de amatör takımlarda yıllarca futbol oynayan Hasan Uysal, Kütahya’da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor Kulübü’ne transfer oldu. Orhanelili futbolcu bu transfer sayesinde sadece av köpeği aldı. Son 10 yıldır kesintisiz Orhanelispor’da mücadele ettiğini ve av merakı yüzünden futbolu bıraktığını dile getiren Hasan Uysal, "Av merakım yüzünden 10 yıldır severek formasını giydiğim Orhanelispor’da futbolu bırakmıştım. Muratlıspor yöneticilerinin câzip teklifi karşısında tekrar futbola dönmeye karar verdim" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:17
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