AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF bahar dönemi ara sınav sonuç sorgulama ekranı!

AUZEF Bahar Dönemi Vize Sınavları ilk oturumu 16 Nisan saat 09.30 da gerçekleştirildi. Son oturum ise 17 nisan Pazar günü saat 15.00'te yapıldı. 2022 AUZEF bahar dönemi viza sınavlarının tamamlanmasından sonra adaylar 2022 AUZEF vize sonuçlarına odaklandı.

2022 AUZEF vize sonuçlarıı ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları geçmiş dönemlerde genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yayınlanır, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlanır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine “Öğrenim Bilgileri” “Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF ders notu kaç?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

AUZEF ders geçme notu nasıl hesaplanır?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla yüzde 40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az yüzde 60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, geçme notunu etkileyen iki faktör vardır. Bunlardan biri dese devamlılık diğer ise sınavdan alınan puandır. Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına yüzde 20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi yüzde 20; ara sınavın etkisi ise yüzde 80’dir.