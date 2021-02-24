AUZEF'te öğrenim süresini kısaltarak daha erken mezun olmak isteyen öğrenciler üstten ders alma işlemini gerçekleştirebiliyor. Peki, Bahar dönemi için AUZEF üstten ders alma koşulları nelerdir? AUZEF üstten ders alma işlemi nasıl yapılır?

AUZEF üstten ders alma şartları nedir?

Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de alabilir.

Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz.

AUZEF üstten ders alma işlemi nasıl yapılır?

AKSİS sistemine giriş yapılarak OBS seçilir. Açılan ekranda ‘DersAlma’ sekmesine tıklanarak kurallara uygun olarak dersler seçilir.