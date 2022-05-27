AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş yeri sorgulama!

İstanbul Üniversitesi İÜ Açıköğretim AUZEF final sınavı giriş belgeleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları 4 - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2021 - 2022 dönemi bahar yarıyılı bitirme final sınavları öncesi AUZEF sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanır?

AUZEF bahar dönemi final sınavı sınav giriş belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı ancak 4-5 Haziran'da yapılacak olan sınavın giriş yerlerinin 27 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyor. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini belirlenen tarihler arasında http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak alabilirler. AUZEF sınav giriş belgesi için tıklayın

AUZEF sınavı nasıl yapılacak?

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.