İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler ise sonuçların ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. AUZEF sınav sonucu öğren:

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF vize sınav sonuç öğrenme ekranı

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından ise henüz soru ve cevap anahtarları yayımlanmadı. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. AUZEF vize sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki sınavlar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AUZEF sonuçları açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. AUZEF sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.