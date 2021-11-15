AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2021 AUZEF güz dönemi ara sınav sonucu sorgulama

2021 güz dönemi ara sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Sınav takvimine göre ara sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar.. 2021 AUZEF güz dönemi ara sınav Cumartesi ve Pazar günü, sabah ve öğle oturumu şeklinde toplam 4 oturumda gerçekleşti .Tamamlanan 2021 AUZEF güz dönemi ara sınavlarının ardından gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih verilmedi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi konuya ilişkin gelişme paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021 2022 AUZEF sınav takvimi.

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu final sınavı ne zaman?

2021 AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman?

2021 AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF bahar dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?

2022 AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF Bahar Dönemi final sınavı ne zaman?

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF telafi sınavları ne zaman?

2022 AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

2022 AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.