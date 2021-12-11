AUZEF sınav giriş belgesi | AUZEF final sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
AUZEF finalleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri final sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nereden indirilir? AUZEF finaller yüz yüze mi? AUZEF güz dönemi finaller ne zaman?
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri gelecek hafta sonu gerçekleşecek bitirme sınavlarına ilişkin, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı araştırıyor. Peki, AUZEF sınav yeri nereden öğrenilir?
AUZEF sınav giriş belgesi | AUZEF final sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. AUZEF sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Gelecek hafta gerçekleştirilecek olan bitirme sınavları öncesinde sınav giriş belgeleri yayımlandı. AUZEF’ten yapılan açıklamada, “18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz” denildi.
Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.