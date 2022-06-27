İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavlarını ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AUZEF bütünlemeler ne zaman?

AUZEF bütünleme sınavları 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınava girecek olan adaylar sınav merkezi tercihlerini 13 Haziran 23.59'a kadar yaptı. Sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı. Konu hakkında birkaç gün içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

Bitirme sınavına girmeyen öğrenciler telafi sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirler. Telafi sınavı, bitirme sınavı sonrası aldığınız FF, DD ve DC harf notlu dersleriniz için düzenlenir. FF alan öğrencilerin başarılı olması için telafi sınavına girmesi zorunludur. DD ve DC harf notunu alan öğrencilerin telafi sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır.