18 Ocak tarihi itibari ile öğrencilerin notları Aksis sistemine eklendi. AUZEF 2021 Bahar Dönemi kayıt yenileme ücreti ne kadar? AUZEF'de eğitimine devam etmek isteyenler için İstanbul Üniversitesi AUZEF kılavuzu ve güncel kayıt üzretşeri haberimizde.

AUZEF kayıt yenileme ne zaman?

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme tarihleri, yayınlanan takvime göre, 22 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF önlisans, lisans kayıt yenileme ücretleri 2021

İstanbul Üniversitesi AUZEF'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler AUZEF yeni kayıt ücreti 2021 ne kadar oldu araştırıyor. Aynı anda bir üniversite okuyan bir öğrencinin de AUZEF'e kayıt yaptırma şansı bulunuyor. AUZEF kayıt yenileme 2021 ücreti de halen AUZEF'e devam eden öğrencilerin merak ettiği bir konu.

AUZEF kayıt ücretleri iki farklı şekilde alınıyor. ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavına giren öğrenciler için farklı AUZEF kayıt ücreti alınırken, ikinci üniversite tercihi ile Auzef'e kayıt yaptıran kişilerden farklı ücret alınıyor. İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri 2021 yılı için açıklanan rakamlar üniversitesinin web sitesinde "Ders Metaryelleri" bölümünde önümüzdeki günlerde yer alacak. 2020 yılı AUZEF kayıt yenileme üzcreti aşağıdaki gibi alınmıştır. 2021 yılı Bahar Dönemi AUZEF kayıt yenileme ücretlerinin ise benzer rakamlar olması bekleniyor.

AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ 2021

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