AUZEF online final sınavlarına nasıl giriş yapılır? esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF online final sınavlarına nasıl giriş yapılır?

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları için az bir süre kaldı. Öğrencilere sınavda çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve toplamda 30 dakika verilecek. Sınav süresi tamamlandığından devam edilen dersin sınavı otomatik olarak sonlanıyor. AUZEF final sınavları ne zaman başlıyor? İstanbul Üniversitesi, AUZEF final sınavları hakkında açıklamayı resmi web sitesi üzerinden yaptı.

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AUZEF online final sınavları ne zaman?

AUZEF final sınavları yarın başlıyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme sınavları 10-20 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler arasında sınavlar 24 saat erişime açık olacak.

AUZEF online sınav kuralları nelerdir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları hakkında bilinmesi gerekenleri yazılı olarak açıkladı. Buna göre;

-Bitirme (Final) sınavında her bir ders için öğrencilere süresi 30 dakika olan, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir.

-Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz. Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

-Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

-Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.

-Bitirme (final) sınav soruları derslerin 14 haftalık içeriklerinden oluşturulmuştur.

-Bitirme (Final) sınavında derslerden aldığınız notlar başarı notunuzu %75 oranında etkileyecektir.

AUZEF sınavları nasıl değerlendiriliyor?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaretlemeler dikkate alınır.

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %40’ı, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

(5) Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

(6) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

(7) Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.