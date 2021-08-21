İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. İkinci üniversite başvurusunda bulunanlar işlemleri nereden nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı.

AUZEF ikinci üniversite başvuruları ne zaman? AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne zaman nereden yatırılır?

Auzef ikinci üniversite başvuruları 16 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında online olarak alınacak. Kayıt yenileme işlemleri ise 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

Referans numarası olmayan adaylar Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamaz. AUZEF Ödeme İşlemleri Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

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AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler AUZEF ikinci üniversite başvurusu yapabilir?

• Yükseköğretim kurumu lisans/önlisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezun olanlar,

• Yurt dışındaki yükseköğretim kurumu programlarından mezun olup, mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler, sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilirler.