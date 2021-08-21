  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rus savaş gemileri boğazdan geçti
İtalya basınından Fenerbahçe için sürpriz forvet iddiası
Saldırı planı yapıyorlardı! Teröristlere bomba yağdı
Serdar'a sürpriz talip
Eğitim AUZEF ikinci üniversite başvuruları ne zaman? AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne zaman nereden yatırılır?
Eğitim

AUZEF ikinci üniversite başvuruları ne zaman? AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne zaman nereden yatırılır?

AUZEF ödeme işlemleri nereden yapılır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Daha önce bir programa yerleşen kişiler sınavsız olarak AUZEF üzerinden ikinci üniversite okuyabiliyor. Peki, ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF ikinci üniversite ücreti ne kadar? AUZEF ücretleri ne zaman yatırılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-21 14:55:00 -
AUZEF ikinci üniversite başvuruları ne zaman? AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne zaman nereden yatırılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. İkinci üniversite başvurusunda bulunanlar işlemleri nereden nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı.

AUZEF ikinci üniversite başvuruları ne zaman? AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne zaman nereden yatırılır?

Auzef ikinci üniversite başvuruları 16 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında online olarak alınacak. Kayıt yenileme işlemleri ise 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

Referans numarası olmayan adaylar Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamaz. AUZEF Ödeme İşlemleri Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler AUZEF ikinci üniversite başvurusu yapabilir?

• Yükseköğretim kurumu lisans/önlisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezun olanlar,

• Yurt dışındaki yükseköğretim kurumu programlarından mezun olup, mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler, sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilirler.

Üniversite öğrencilerine PCR zorunlu mu? Üniversite çalışanları PCR testi yaptırmak zorunda mı?
Üniversite öğrencilerine PCR zorunlu mu? Üniversite çalışanları PCR testi yaptırmak zorunda mı?

Yaşam

Üniversite öğrencilerine PCR zorunlu mu? Üniversite çalışanları PCR testi yaptırmak zorunda mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay