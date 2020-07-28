AUZEF harf notu sorgulama aksis.istanbul.edu.tr AZUEF 2020 bahar dönemi sınav sonuçları
AUZEF harf notu sorgulama aksis.istanbul.edu.tr AZUEF 2020 bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler ZUEF 2020 bahar dönemi sınav sonuçlarına göre harf notlarını merak ediyordu. AUZEF bahar dönemi harf notları erişime açıldı. peki, AUZEF harf notları nasıl öğrenilir? İşte AUZEF harf notu sorgulama ekranı aksis.istanbul.edu.tr
İstanbul Üniversitesi not sisteminde AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notları kullanılmaktadır. Her harf notuna karşılık gelen bir katsayı vardır. Öğrenciler harf notuna bakarak dersten başarılı olup olmadıklarını öğreniyorlar.
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AUZEF harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.