AUZEF Güz Dönemi Çevrimiçi (Online) Bitirme (Final) sınav giriş ekranı

AUZEF online bitirme (final) sınavına nasıl giriş yapılır? sorusu AUZEF öğrencileri için merak konusu oldu.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme (final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapılmakta. AUZEF Güz dönemi final sınavları giriş ekranına aşağıdaki link üzerinden giriş yapabilirsiniz.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

AUZEF final sınavı kuralları

İşte AUZEF tarafından Bitirme SInavlarına ilişkin belirlenen kurallar...

1. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi bitirme sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

2. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemindeki derslerinizin bitirme sınavları 02-10 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Sınavlarınıza bu tarihler arasında 24 saat boyunca istediğiniz gün ve saatte girebilirsiniz.

3. Bitirme sınavlarında her bir ders için 30 dakika süre verilecek olup çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir.

4. Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

5. Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

6. Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

7. Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

8. Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.

9. Toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

10. Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

11. İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde daha sonra istediğiniz gün ve saatte sisteme tekrar girip kaldığınız yerden –son gördüğünüz soru yerine başka yeni bir soru gösterilecektir- ve kalan sınav süresi ile sınavınıza devam edip sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

12. Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavının toplam süresinden, aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.

13. Sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapama, sayfayı yenileme vb. işlemler yapmanız durumunda “Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.” uyarısı gelecektir. Onay işlemini gerçekleştirirseniz sistemden çıkış yapabileceksiniz. Herhangi bir sınava toplamda 5 giriş hakkınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın tamamını kullandığınızda tarafınıza yeni bir hak verilmeyecek, o dersin sınavına tekrar giriş yapamayacaksınız. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili aktiviteleri gerçekleştirerek sınavınıza devam ediniz.

14. Bitirme sınav soruları kitap bölüm sayısının tamamı (Örneğin, 8 bölümden oluşan bir kitapta 8 bölüm) göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

15. Bitirme sınavlarında derslerden aldığınız notlar başarı notunuzu %60 oranında etkileyecektir.

16. Yoğunluktan kaynaklı sorunlar yaşamamak için sınavlarınızı son güne bırakmamanız önem arz etmektedir.

17. Bitirme sınavlarıyla ilgili sorunlarınız için “AUZEF Çözüm Merkezi” https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden talep oluşturabilirsiniz.

18. Bitirme sınavı sorularına itirazlar sınav süresince (02-10 Ocak 2020) AUZEF Çözüm Merkezi üzerinden alınacaktır. Bu tarihten sonra sorulara yapılacak itirazlar değerlendirilmeyecektir.