AUZEF giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AUZEF vize sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022 bahar dönemi ara(vize) sınavları için geri sayım başladı. 2022 AUZEF bahar dönemi vize sınavına katılacak öğrenciler bahar dönemi AUZEF ara sınavı için tercih işlemlerini 13 Mart’a kadar gerçekleştirdi. AUZEF tercih başvurusunda bulunan öğrencileri şimdi de AUZEF ara sınavının heyecanı sardı. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AUZEF vize sınavları ne zaman?

2022 AUZEF vize sınavı ne zaman?

2022 AUZEF vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AUZEF sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 12-13 Şubat’ta düzenlenen telafi sınavı giriş belgesi 8 Şubat tarihinde yayımlanmıştı. AUZEF ara sınav için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Mart 2022 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı. AUZEF Sınav giriş belgeleri yayımlanır yayınlanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile alınabilecek.

2022 AUZEF bahar dönemi sınav takvimi!

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bahar yarıyılı finalleri ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022

AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022