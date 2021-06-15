  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gaziantep’te taziye dönüşü kaza: 3 ölü 2 yaralı
Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Kenevir ekerken fotokapana takılan şahıs gözaltına alındı
İdam edilen Japonya Başbakanı'nın küllerinin Pasifik'e atıldığı belirlendi
Eğitim AUZEF finalleri ne zaman bitiyor? AUZEF bitirme sınavları için son gün ne zaman?
Eğitim

AUZEF finalleri ne zaman bitiyor? AUZEF bitirme sınavları için son gün ne zaman?

AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavları 12 Haziran itibariyle başladı. AUZEF sınavları çevrimiçi olarak esinav.istanbul.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. AUZEF online sınavları için son günün ne zaman olduğu merak kazandı. Peki, AUZEF finalleri ne zaman bitiyor? AUZEF bitirme sınavları için son gün ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 01:07:00 -
AUZEF finalleri ne zaman bitiyor? AUZEF bitirme sınavları için son gün ne zaman?

AUZEF bahar dönemi final sınav tarihleri öğrencilerin araştırmalarında ilk sırada yer alıyor. Çevirimiçi olarak düzenlenen AUZEF bitirme sınavları ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar...

AUZEF finalleri ne zaman bitiyor?

AUZEF final sınavları 10-19 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılacak. Yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları 10 – 19 Haziran 2021 tarihleri arasında esinav.istanbul.edu.tr adresinden günlü olarak yapılacaktır. AUZEF bitirme sınavları için son gün 19 Haziran 2021 olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay