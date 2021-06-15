AUZEF finalleri ne zaman bitiyor? AUZEF bitirme sınavları için son gün ne zaman?
AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavları 12 Haziran itibariyle başladı. AUZEF sınavları çevrimiçi olarak esinav.istanbul.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. AUZEF online sınavları için son günün ne zaman olduğu merak kazandı. Peki, AUZEF finalleri ne zaman bitiyor? AUZEF bitirme sınavları için son gün ne zaman?
AUZEF bahar dönemi final sınav tarihleri öğrencilerin araştırmalarında ilk sırada yer alıyor. Çevirimiçi olarak düzenlenen AUZEF bitirme sınavları ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar...
AUZEF finalleri ne zaman bitiyor?
AUZEF final sınavları 10-19 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılacak. Yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları 10 – 19 Haziran 2021 tarihleri arasında esinav.istanbul.edu.tr adresinden günlü olarak yapılacaktır. AUZEF bitirme sınavları için son gün 19 Haziran 2021 olacak.