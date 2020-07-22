İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları online olarak 10 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Sınavların ardından AUZEF öğrencileri sınavların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

AUZEF final sonuçları 2020 |AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

AUZEF final sınavları 10 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Genellikle AUZEF sonuçları sınavlar bittikten 10 gün sonra açıklanıyor.

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