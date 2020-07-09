İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? | AUZEF sınavı online mi yapılacak?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme (final) sınavları online olarak yapılacak.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin bitirme (final) sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Sınavlarınıza bu tarihler arasında 24 saat boyunca istediğiniz gün ve saatte girebilirsiniz.

Bitirme (Final) sınavında her bir ders için öğrencilerimize süresi 30 dakika olan, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir.

Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.

Toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan, sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde daha sonra istediğiniz gün ve saatte sisteme tekrar girip kaldığınız yerden –son gördüğünüz soru yerine başka yeni bir soru gösterilecektir- ve kalan sınav süresi ile sınavınıza devam edip sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavı için size verilen toplam süreden aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.

Sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapama, sayfayı yenileme vb. işlemler yapmanız durumunda “Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.” uyarısı gelecektir.

Sınav sırasında internet bağlantınızın kopması, “Oturumu Kapat” butonuna basmanız, sayfayı yenilemeniz veya sistemden herhangi bir sebeple çıkış yapmanız durumunda 20 soruluk sınavlarda her sınav için 4 (dört), 10 soruluk sınavlarda her sınav için 2 (iki) defa yeniden giriş hakkı kullanabilirsiniz. Bu haklarınızın tamamını kullandığınızda tarafınıza yeni bir hak verilmeyecek, o dersin sınavına tekrar giriş yapamayacaksınız. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili aktiviteleri gerçekleştirerek sınavınıza devam ediniz.

Bitirme (final) sınav soruları derslerin 14 haftalık içeriklerinden oluşturulmuştur.

Bitirme (Final) sınavında derslerden aldığınız notlar başarı notunuzu %75 oranında etkileyecektir.

Yoğunluktan kaynaklı sorunlar yaşamamak için sınavlarınızı son güne bırakmamanız önem arz etmektedir.

Bitirme (final) sınavlarıyla ilgili sorunlarınız için “AUZEF Çözüm Merkezi” “auzefcozum.istanbul.edu.tr” üzerinden talep oluşturabilirsiniz.

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