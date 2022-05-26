AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi bitirme sınavlarının ne zaman yapılacağını, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav merkezi seçimi nereden nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri nereden ne zaman alınır?
AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu?
2021-2022 eğitim öğretim yılı AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavları 4-5 Haziran tarihlerinde yapılacak. Henüz sınav giriş yerleri açıklanmadı. Öğrenciler 26 Nisan 23.59'a kadar sınav merkezi tercih işlemlerini tamamladı. AUZEF sınav giriş belgelerinin 27 Mayıs 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.