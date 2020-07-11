AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF final sınavları 10 Temmuz’da başladı ve 20 Temmuz’a kadar devam edecek. İşte kurum tarafından yapılan açıklama:

Değerli Öğrencilerimiz,

Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00’da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.