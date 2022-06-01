AUZEF final sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav giriş yerleri!
AUZEF okuyanların gözü kulağı AUZEF final sınav yerlerinde! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi üzerinden eğitim alan öğrenciler merakla AUZEF sınav giriş belgesi sorgulaması yapıyor. Hafta sonu gerçekleşecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır? Auzef sınav yerleri ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 bahar dönemi sınav tarihlerini ilan etti. AUZEF final sınavı, telafi sınavları hangi tarihlerde yapılacak? Sınav adayları için sorgulanmaya başladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. AUZEF final sınavı 4-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
AUZEF final sınav giriş belgesi nasıl alınır?
16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen ara sınava ait sınav giriş belgeleri 12 Nisan’da açıklanmıştı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘04-05 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.’ denildi. AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLA