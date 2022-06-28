AUZEF bütünleme sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi:

AUZEF vize ve final sınavında başarısız olan öğrenciler zayıf not aldıkları derslerini telafi etmek isteyen öğrenciler AUZEF bütünleme sınavına girecek. AUZEF bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak. AUZEF bütünleme sınavına katılacak öğrenciler de 2022 AUZEF bütünleme sınav yerleri sorgulamasını yapmaya başladı. Peki AUZEF bütünleme sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF bütünleme 2022 sınav giriş belgesi:

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak. Bütünleme sonrasında ise üç ders sınavı 24 Temmuz'da gerçekleştirilecek. AUZEF bütünleme sınavına girecek adayların 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar sınav merkezi tercihlerini tamamladı.

AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AUZEF Bütünleme sınavı 2 Temmuz ve 3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Telafi sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar yapılabildi. Henüz AUZEF sınav yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi.

AUZEF üç ders telafi sınavı ne zaman 2022?

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

AUZEF harf notları

Bitirme sınavına girmeyen öğrenciler telafi sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirler. Telafi sınavı, bitirme sınavı sonrası aldığınız FF, DD ve DC harf notlu dersleriniz için düzenlenir. FF alan öğrencilerin başarılı olması için telafi sınavına girmesi zorunludur. DD ve DC harf notunu alan öğrencilerin telafi sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için telafi sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa , son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.

Telafi sınavına başvuru yapmayan girebilirsiniz. Telafi sınavında öğrenciler tüm ünitelerden sorumludur.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.