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Eğitim AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Eğitim

AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi 2021 AUZEF Bahar Dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusu Güz Dönemi sınavlarının bitmesiyle gündem oldu. AUZEF Bahar dönemi yaklaşırken kayıt yenileme tarihleri de belli oldu! AUZEF kayıt yenileme ne zaman 2021, nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme 2021 ücreti ve takvimi…

Yeniakit Publisher
2021-02-15 23:25:00 -
AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme tarihlerine ve kayıtların nasıl yapılacağına dair açıkla yaptı. AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihi

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme tarihleri, yayınlanan takvime göre, 22 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

İlk olarak AKSİS'e girilir,

İkinci işlem OBS'ye tıklanır,

Üçüncü işlem Harç Bilgileri' tıklanır,

Son olarak Referans numarası görüntülenir.

Ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da aynı sistem üzerinden sanal pos ile yapabilirsiniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden "Hesap Oluştur" sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. ("Kullanıcı adı" ve" Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı" e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan "Profil" seçeneğini tıklayarak fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz

YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS'e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar. Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına başvuru yapabilir.

Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvuru yapabilir.

Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Onay SMS'i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.

Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.

İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri 2020 yılı için açıklanan rakamlar üniversitesinin web sitesinde "Ders Metaryelleri" bölümünde yer alıyor.

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