AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından Bahar döneminde düzenlenecek olan final (bitirme) sınavlarına sayılı gün kaldı. AUZEF öğrencileri AUZEF final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi sınav takvimi güncellendi. Güncellenen yeni takvime göre AUZEF final sınavları ne zaman?
AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?
2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi yarı yıl sonu bitirme (final) Sınavı 10 - 19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF 2021 telafi sınavları ne zaman?
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 01 - 05 Temmuz 2021 yapılacak.
AUZEF 2021 mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 Temmuz 2021 gerçekleştirilecek.