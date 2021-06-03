  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AB'den Mısır-Türkiye diyaloğu açıklaması
Almanya'dan Rus'ya uçuş izni
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne atama
25 yıldır husumetliydiler: Küskünlük barışla sona erdi
Eğitim AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından Bahar döneminde düzenlenecek olan final (bitirme) sınavlarına sayılı gün kaldı. AUZEF öğrencileri AUZEF final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 01:45:00 -
AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi sınav takvimi güncellendi. Güncellenen yeni takvime göre AUZEF final sınavları ne zaman?

AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi yarı yıl sonu bitirme (final) Sınavı 10 - 19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF 2021 telafi sınavları ne zaman?

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 01 - 05 Temmuz 2021 yapılacak.

AUZEF 2021 mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 Temmuz 2021 gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay