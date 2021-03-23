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Eğitim AUZEF bahar dönemi ara sınav (Vize) hangi derste ne zaman saat kaçta sınav olacak? AUZEF sınav başlama bitiş saatleri
Eğitim

AUZEF bahar dönemi ara sınav (Vize) hangi derste ne zaman saat kaçta sınav olacak? AUZEF sınav başlama bitiş saatleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF hangi ders ne zaman sınav olacak? AUZEF bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan - 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. AUZEF bahar dönemi vize sınavı hangi tarihte saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri ve AUZEF bahar dönemi ara sınavı başlama saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 10:52:00 - 2021-03-23 10:52:49
AUZEF bahar dönemi ara sınav (Vize) hangi derste ne zaman saat kaçta sınav olacak? AUZEF sınav başlama bitiş saatleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları online olarak yapılacak.AUZEFbahar dönemi ara sınavları 24 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. AUZEF resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri 24 Nisan 2021 Saati 10.0002 Mayıs 2021 Saati 23.59 saatleri arasında yapılacak.

AUZEF bahar dönemi ara sınavlar ne zaman saat kaçta yapılacak?

AUZEF sınav saatleri. Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecektir. Belirtilen günde  https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 10.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.

2020-2021 Bahar Yarıyılı Çevrimiçi (Online) Ara Sınav (Vize) başlangıç ve bitiş saatleri

auzef ara sınav saati

Bir dersin sınavı sırasında Sınavı Bitir butonuna basarak sınavınızı tamamlarsanız veya sınav süreniz bittiği için sınavınız sistem tarafından tamamlanırsa sınava tekrar giriş hakkınız bulunsa bile o sınava tekrar giremezsiniz.

 

auzef ara sınav saati 

auzef ara sınav saati

auzef ara sınav saati

auzef ara sınav saati

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