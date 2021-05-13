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Eğitim AUZEF bahar dönemi 2021 bitirme sınavları ne zaman? AUZEF 2021 bahar dönemi telafi sınav tarihleri ne zaman?
Eğitim

AUZEF bahar dönemi 2021 bitirme sınavları ne zaman? AUZEF 2021 bahar dönemi telafi sınav tarihleri ne zaman?

AUZEF telafi sınavı ne zaman bahar dönemi AUZEF yarıyıl sonu. AUZEF bahar dönemi telafi sınav tarihleri binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi eğitiminde öğrencilerinin katılım sağlayacağı telafi sınav tarihleri merak ediliyor. AUZEF bahar dönemi yarıyıl sonu AUZEF bitirme sınavları ile AUZEF telafi sınavları tarihleri güncellenerek açıklandı. Peki AUZEF bahar dönemi 2021 bitirme sınavları ne zaman? AUZEF 2021 bahar dönemi telafi sınav tarihleri ne zaman? İşte AUZEF sınav takvimi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 20:14:00 - 2021-05-13 20:28:27
AUZEF bahar dönemi 2021 bitirme sınavları ne zaman? AUZEF 2021 bahar dönemi telafi sınav tarihleri ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi üzerinden eğitim alan vatandaşlar final notlarının açıklanması ile beraber telafi sınavları için hazırlıklara başladı. 2021 AUZEF bahar dönemi yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 10 - 19 Haziran 2021 AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) bahar dönemi 01 - 05 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı AUZEF internet sitesi üzerinden açıklandı.

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır

AUZEF'te ki uzaktan öğretim bölümleri

Kamu Yönetimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çocuk Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Medya ve iletişim

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Endüstri Mühendisliği

AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1- O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2-Bu derslerin kredi saatlerinin,

3- Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

AUZEF’e kimler başvurur?

• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

• Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına başvurabilir

• Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvurabilir

• Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar.

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