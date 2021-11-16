AUZEF ara sınav sonuçları açıklandı mı İÜ AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF sonuç sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesi kapsamında AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. İstanbul Üniversitesi AUZEF okuyan binlerce öğrenci 13-14 Kasım’da güz dönemi ara sınavlarına girdi. 2021 İÜ İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavına giren öğrenciler gözlerini AUZEF sonuçları açıklamasına çevirdi. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ekranı.

2021 AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi konuya ilişkin gelişme paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. AUZEF sınav sonuç sorglama ekranı için tıklayın. AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021 2022 AUZEF sınav takvimi.

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu final sınavı ne zaman?

2021 AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman?

2021 AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF bahar dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?

2022 AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 AUZEF Bahar Dönemi final sınavı ne zaman?

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF telafi sınavları ne zaman?

2022 AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

2022 AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.