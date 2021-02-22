AUZEF AKSİS kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim öğrencileri AUZEF kayıt yenileme işlemleri başladı. Bahar dönemi kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı birçok öğrenci tarafından merak edilmekte.

AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 – 26 Şubat 2201 tarihleri arasında yapılıyor.

Yayınlanan akademik takvime göre;

2020-2021 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat 2021 saat: 11.00 - 26 Şubat 2021 saat: 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri için aşağıdaki sıralama uygulanmalıdır:

İlk olarak AKSİS'e girilir,

İkinci işlem OBS'ye tıklanır,

Üçüncü işlem Harç Bilgileri' tıklanır,

Son olarak Referans numarası görüntülenir.

Ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da aynı sistem üzerinden sanal pos ile yapabilirsiniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden "Hesap Oluştur" sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. ("Kullanıcı adı" ve" Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı" e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan "Profil" seçeneğini tıklayarak fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz

YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS'e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar. Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına başvuru yapabilir.

Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvuru yapabilir.

Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Onay SMS'i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.

Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.

İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri 2020 yılı için açıklanan rakamlar üniversitesinin web sitesinde "Ders Metaryelleri" bölümünde yer alıyor.