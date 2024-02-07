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Eğitim AUZEF Akademik takvim yayınlandı! Sınav tarihleri belli oldu
Eğitim

AUZEF Akademik takvim yayınlandı! Sınav tarihleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-07 14:40:00 -
AUZEF Akademik takvim yayınlandı! Sınav tarihleri belli oldu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber bütünleme sınavı tarihleri belli oldu.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

BÜTÜNLEME SINAVININ ETKİSİ

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

AUZEF sınav soruları açıklandı mı? AUZEF ara sınav soru ve cevap anahtarı:
AUZEF sınav soruları açıklandı mı? AUZEF ara sınav soru ve cevap anahtarı:

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AUZEF sınav soruları açıklandı mı? AUZEF ara sınav soru ve cevap anahtarı:
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AUZEF vize sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, nasıl bakılır? AUZEF sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç tarihleri 2022! Sorgulama ekranı

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AUZEF vize sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, nasıl bakılır? AUZEF sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç tarihleri 2022! Sorgulama ekranı

AUZEF final sonuçları belli oldu: (esinav.istanbul.edu.tr final sonuç ekranı)
AUZEF final sonuçları belli oldu: (esinav.istanbul.edu.tr final sonuç ekranı)

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