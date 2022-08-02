Austria Wien hangi ülkenin takımı? Austria Wien nasıl bir takım? Austria Wien oyuncuları kimler?
Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.Peki Austria Wien hangi ülkenin takımı? Austria Wien nasıl bir takım? Austria Wien oyuncuları kimler? İşte Austria Wien oyuncu kadrosu:
Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak. Austria Wien, Avusturya'nın Viyana şehrinde kurulan futbol kulübü. Mor beyazlı ekip Bundesliga (Avusturya)'da mücadele etmektedir.
Austria Wien oyuncu kadrosu
LPatrick Pentz
Filip Antovski
Eric Martel (kiralık geldiği kulüp: RB Leipzig)
Niels Hahn
Tristan Hammond
Vesel Demaku
Alexander Grünwald
Lukas Wedl
Leonardo Ivkic
Can Keles
Anouar El Moukhantir
Noah Ohio (kiralık geldiği kulüp: RB Leipzig)
LAmmar Helac
Matthias Braunöder
Christian Schoissengeyr
Muharem Huskovic
Markus Suttner
Manfred Fischer
Dominik Fitz
Georg Teigl
Johannes Handl
Marvin da Graça
Esad Bejic
Aleksandar Jukic
Marco Djuricin
Mirko Kos