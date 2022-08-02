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Spor Austria Wien hangi ülkenin takımı? Austria Wien nasıl bir takım? Austria Wien oyuncuları kimler?
Spor

Austria Wien hangi ülkenin takımı? Austria Wien nasıl bir takım? Austria Wien oyuncuları kimler?

Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.Peki Austria Wien hangi ülkenin takımı? Austria Wien nasıl bir takım? Austria Wien oyuncuları kimler? İşte Austria Wien oyuncu kadrosu:

Yeniakit Publisher
2022-08-02 14:33:00 - 2022-08-02 14:33:58
Austria Wien hangi ülkenin takımı? Austria Wien nasıl bir takım? Austria Wien oyuncuları kimler?

Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak. Austria Wien, Avusturya'nın Viyana şehrinde kurulan futbol kulübü. Mor beyazlı ekip Bundesliga (Avusturya)'da mücadele etmektedir.

Austria Wien oyuncu kadrosu

LPatrick Pentz

Filip Antovski

Eric Martel (kiralık geldiği kulüp: RB Leipzig)

Niels Hahn

Tristan Hammond

Vesel Demaku

Alexander Grünwald

Lukas Wedl

Leonardo Ivkic

Can Keles

Anouar El Moukhantir

Noah Ohio (kiralık geldiği kulüp: RB Leipzig)

LAmmar Helac

Matthias Braunöder

Christian Schoissengeyr

Muharem Huskovic

Markus Suttner

Manfred Fischer

Dominik Fitz

Georg Teigl

Johannes Handl

Marvin da Graça

Esad Bejic

Aleksandar Jukic

Marco Djuricin

Mirko Kos

Austria Wien oyuncu kadrosu

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