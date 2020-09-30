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Eğitim AUGİS
Eğitim

AUGİS

AUGİS giriş | AÖF sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler başvuru yapmak ve görev yerlerini seçmek için Anadolu Üniversitesi Görevli işlemler sistemini kullanıyor. Peki, AUGİS’ten başvuru nasıl yapılıyor? | AUGİS şifresi nasıl alınır? | AUGİS görev yeri seç.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:11:00 -
AUGİS

AUGİS başvuru yap | Anadolu Üniversitesi Görevli işlemler sistemi üzerinden AÖF sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler başvuru, merkez seçimi gibi işlemler yapabiliyor. Peki, AUGİS şifresi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Görevli işlemler giriş

Anadolu Üniversitesi Görevli işlemler sayfasına TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. AUGİS giriş sayfası için TIKLAYINIZ

AUGİS kayıt ol

Anadolu Üniversitesi Görevli işlemler sayfasına girip işlem yapabilmeniz için önce üye olmanız gerekiyor. Bunun için AUGİS internet sitesine girip anasayfada bulunan ‘Kaydol’ kısmına tıklamanız gerekiyor.

AUGİS KAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AUGİS şifremi unuttum

AUGİS şifre al | AUGİS şifrenizi kayıt işlemi sırasında oluşturabilirsiniz. Şifrenizi unuttuğunuzda ise AUGİS anasayfasına giriş yapıp ‘şifremi unuttum’ butonuna tıklayarak işleminizi yapabilirsiniz.

AUGİS başvuru yap

AÖF sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler başvurularını AUGİS üzerinden yapabiliyor. Bunun için öncelikle sisteme kaydolmanız gerekiyor. TC kimlik numarası ve şifrenizle sisteme giriş yapıp görev başvurusunda bulunabilirsiniz.

AÖF sınav görev yeri seç

AÖF sınavlarında görev yapmak için başvuru yapan öğretmenler sınav merkezleri ve okullar konusunda da tercih yapabiliyor.

 

 

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