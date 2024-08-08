Audi zirvede! Q4 e-tron, menzil testlerinde 1. oldu

Elektrikli araç kullanıcılarının ya da elektrikli araç almak isteyen tüketicilerin en çok dikkat ettikleri konuların başında aracın menzili geliyor. 2017 yılında yürürlüğe giren WLTP değerleri steril sürüş değerleri içerdiğinden, elektrikli otomobillerin menzilleri gerçek kullanım koşullarında farklılaşabiliyor. Audi ise bu sözünü Q4 e-tron modeliyle tutuyor. Audi’nin önümüzdeki günlerde Türkiye’de satışa sunmaya hazırlandığı modeli Q4 e-tron, Audi DNA’sının yanısıra, gerçek sürüş menzilini de garanti ediyor.

Avrupalı otomobil kullanıcılarına, pazarda yer alan en yeni tam elektrikli otomobillerin gerçek verimliliği ve kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla uluslararası bağımsız kuruluş AUTOBEST tarafından gerçekleştirilen ECOBEST Challenge’ın 2024 edisyonunda Audi Q4 e-tron, EcoC1 testinden birinci olarak ayrıldı.

AUDİ BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ

Üreticilerin yayımladığı menzil aralığının, klima gibi elektrik tüketicilerinin kullanıldığı gerçek hayattaki sürüş koşulları ile karşılaştırıldığı testlerde, Audi Q4 Sportback 45 e-tron, yüzde 98,95’lik bir EcoC 1 endeksiyle bu edisyonda WLTP’ye en yakın gerçek aralık ve ECOBEST Challenge tarihindeki en iyilerden biri olarak birinciliği elde etti.

Gerçek yaşam ve trafik koşullarında, elektrikli araç kullanıcılarının DC ve AC şarj süreleri, bu sürelerin gerçek verimliliği, sıfır şarjla gidebilecek menzil gibi en çok ilgi gösterdiği 7 farklı konuda yapılan testler ve değerlendirmeler sonunda, Audi Q4 e-tron menzil verilerinde, gerçek hayata en yakın değerlere sahip olarak belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’de satışa sunulacak olan Q4 SUV 45 e-tron’un WLTP menzili 545-695 km; Q4 SUV 55 e-tron quattro’nun WLTP menzili 506-643 km arasında yer alıyor. Modelin Sportback kasa tipi için ise bu değerler sırasıyla; 557-701 km ve 519-650 km arasında yer alıyor. (Sanayi Gazetesi)