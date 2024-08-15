Audi ve Huawei'den dev işbirliği

Otonom sürüş teknolojileri konusunda büyük yatırımlara sahip olan Huawei, şimdi de Audi ile anlaşma sağladı. Audi’nin, Çin pazarında satılan bazı modellerini Huawei akıllı sürüş sistemiyle donatacağı ifade edildi. Peki Huawei destekli ilk model hangisi olacak?

Audi A5, Huawei sürüş teknolojisini destekleyecek

Çin’de ortaya çıkan haberlere göre, Audi’nin 2026 yılından sonra üretilen içten yanmalı araçlarında Huawei’nin sürücü destek teknolojisi yer alacak. Bunu destekleyen ilk Audi modeli ise yılın sonlarında piyasaya çıkması ve 2025’te satışa sunulması beklenen Audi A5 olacak.

Audi A5 şu anda şirketin Çin’de en çok satan A4 sedan modelinin yerini alacak. Bilmeyenler için A4, A6 ve Q5 gibi modeller, Audi’nin Çin pazarındaki satışlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu yüzden Huawei ile kurulan destek Çinli müşteriler için oldukça önemli.

Audi hem yerel hem de küresel tedarikçilerle iş birliği yaparak müşterilere “sınıfının en iyisi sürücü destek sistemleri” sunmayı hedeflediğini ifade etti. Ancak ticari sırlar nedeniyle belirli ortakların adını vermedi. Bu kapsamda sadece Huawei ile anlaştığını biliyoruz.

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Huawei destekli Audi A5 modellerinin üretimi, Audi’nin Çin merkezli iki ortak girişimi olan FAW-Audi ve SAIC-Audi tarafından gerçekleştirilecek.

Huawei’nin akıllı sürüş teknolojisi, özellikle Çin pazarında lider olarak kabul ediliyor. Şirketin son Qiankun ADS 3.0 sistemi Ağustos ayında piyasaya sürüldü ve otomatik pilotta gezinme gibi gelişmiş işlevleri mümkün kılıyor.