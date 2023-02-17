Aubameyang Fenerbahçe için bakın ne istedi! Gabonlu o takımı işaret etti...

Kadrosuna yıldız bir ismi katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Pierre-Emerick Aubameyang için temaslarını sürdürüyor. Aubameyang'ın transfer için Chelsea'den bir isteği var.

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Chelsea'ye imza atan Aubameyang'ın Fenerbahçe'ye gelmek için tek bir şartı var.

TFF'nin FIFA'dan aldığı özel izinle Türkiye'de ara transfer dönemi uzatılmıştı. Ancak cumartesi günü transfer penceresi kapanıyor. Fenerbahçe son 2 günde yıldız bir isme imza attırmak için çalışıyor. Sarı Lacivertliler, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralamak için Chelsea ile kıran kırana maaş pazarlığı sürdürüyor. Akşam'a göre; Gabonlu oyuncu, ABD'den Los Angeles'ın yaptığı teklifi geri çevirse de Fenerbahçe'ye karşı tutumu konusunda bir haber çıkmamıştı. Bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea'ye transfer olduğu için son derece pişman ve Barcelona'ya geri dönmek istiyor.

AUBAMEYANG'IN BARÇA'YA TRANSFERİNE ONAY VERİLİRSE...

İddiaya göre Aubameyang eski takımı Barcelona ile anlaşma sağladı. Deneyimli golcünün, Chelsea'nin Barcelona'ya transferi için kolaylık sağlanması durumunda Fenerbahçe'ye kiralık gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Chelsea ile bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Pierre-Emerick Aubameyang, 3 gol 1 asistlik katkı verdi.