Bilecik Müftülüğü’nden örnek program: Sabah namazında gençlerle buluştular
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Bilecik’te İl Müftüsü Yusuf Dikmen, gençlerle sabah namazında buluştu. Dikmen gençlere, birlik, dayanışma ve manevi gelişim çağrısında bulundu.
Yediler Camii'nde düzenlenen programa, İl Müftüsü Yusuf Dikmen'in yanı sıra Ertuğrul Gazi Öğrenci Yurdu öğrencileri ve cami cemaati katıldı. Manevi Danışman Ramazan Bostancı'nın rehberliğinde programa katılan öğrenciler, sabah namazını İl Müftüsü Dikmen ve cemaatle birlikte eda etti.
İl Müftüsü Dikmen "Gençlerimizle sabah namazında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür buluşmaların birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, gençlerimizin manevi gelişimlerine katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.
Gençlerin cami ortamında cemaatle bir araya geldiği program, sabah namazının birlikte kılınmasıyla tamamlandı.
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