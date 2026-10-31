Trafik ışıklarına yeni bir renk geliyor

Trafik ışıklarına eklenecek dördüncü bir rengin, şehir içi ulaşımda yaşanan gecikmeleri yüzde 90'a kadar azaltabileceği iddia edildi. Otonom araçlarla insan sürücüleri aynı trafik düzeninde buluşturmayı amaçlayan beyaz ışık sisteminin Ukrayna'da ne zaman ve nasıl hayata geçirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Bilgisayar simülasyonu sonuçlarına göre yeni yaklaşım, yollardaki gecikmeleri azaltabilir ve trafiği daha akıcı hale getirebilir. Ancak Moto.pl'nin aktardığına göre, bu sistemin uygulanabilmesi için teknolojik donanıma sahip araçlara, modernize edilmiş bir yol altyapısına ve gerçek koşullarda yapılacak testlere ihtiyaç duyulacak.

BEYAZ TRAFİK IŞIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Beyaz ışık, kavşaktaki trafiğin, diğer araçlarla ve yol altyapısıyla bilgi alışverişinde bulunabilen otonom araçlar yardımıyla yönetildiği bir modu ifade etmeyi amaçlıyor.

Bu tür araçlar; konumları, hızları ve hareket yönleri hakkındaki verileri iletebilecek. Sistem bu bilgileri geçiş önceliğini koordine etmek ve gereksiz duruş sayısını azaltmak için kullanacak.

Beyaz ışığın, kavşakta etkili bir koordinasyon sağlayacak sayıda otonom araç bulunduğunda devreye alınması öneriliyor. Sayıları yetersiz kalırsa trafik ışığı standart üç renkli modunda çalışmaya devam edecek.

Aynı zamanda beyaz renk, yeni modu belirtmek için önerilen seçeneklerden biri. Ana fikir, sürücülerin trafiğin ne zaman otonom araçların katılımıyla sistem tarafından koordine edildiğini anlayabilmesini sağlamak.

DÖRT IŞIKLI TRAFİK LAMBASI NASIL ÇALIŞACAK?

Araştırmacıların planına göre dördüncü ışık, insanlar tarafından kullanılan araçlar ile sürücüsüz araçların hareketini koordine etmeye yardımcı olacak. Sürücülerin öndeki aracın hareketlerini dikkate alması gerekecek.

Çalışma prensibi birkaç aşamadan oluşuyor:

Otonom araçlar veri alışverişi yapar: Konumlarını, hızlarını ve bundan sonraki hareket planlarını bildirirler.

Sistem kavşaktan geçişi koordine eder: Gecikmeleri en aza indirmek için araçlar geçiş sırasını belirler.

Beyaz ışık yanar: Trafiğin, otonom araçların koordinasyonu aracılığıyla düzenlendiğini bildirir.

Normal araç sürücüleri öndeki aracı takip eder: Öndeki araç hareketine devam ediyorsa, sürücü güvenli olduğu sürece ve kurallara uygun biçimde onu takip edebilir. Öndeki araç durursa sürücü de durmalıdır.

Eğer normal araçların sayısı bu modun güvenli çalışması için fazla hale gelirse sistem geleneksel sinyalizasyona geri dönecektir. Beyaz ışığın kullanımına ilişkin somut kuralların henüz geliştirilmesi ve test edilmesi gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ TRAFİK IŞIĞI TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI ÇÖZMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Konseptin en büyük avantajlarından biri kavşaklardaki bekleme süresini azaltma potansiyelidir. Klasik trafik ışıkları belirli fazlara göre çalışır veya bunları trafik yoğunluğuna göre uyarlar; otonom araçlar ise eylemlerini gerçek zamanlı olarak koordine edebilir.

Bilgisayar simülasyonları sırasında araştırmacılar, belirli koşullar altında trafik gecikmelerinin %90'dan fazla azalabileceğini tespit etti. Ancak bu sonuç, her şehirde trafiğin %90 oranında azalacağı anlamına gelmez: Verimlilik; otonom araç sayısına, trafik yoğunluğuna ve somut yol koşullarına bağlıdır.

Yeni sistemin olası avantajları:

Kavşaklarda daha az bekleme süresi

Daha akıcı bir trafik akışı

Daha az dur-kalk ve yeniden hızlanma

Yakıt ve elektrik tüketiminde potansiyel düşüş

Yol kapasitesinin daha verimli kullanılması

Teknoloji en büyük faydayı, araçların trafik ışığı değişimleri nedeniyle düzenli olarak durduğu yoğun şehir içi kavşaklarda sağlayabilir.

YOLLARDA NELERİN DEĞİŞMESİ GEREKECEK?

Sistemi hayata geçirmek için trafik ışıklarına sadece ek bir beyaz lamba takmak yeterli değildir. Araçlar ile yol altyapısı arasında güvenilir bir veri alışverişi sağlanmalı, ayrıca otonom araçlar ile sürücüler arasındaki etkileşim kuralları geliştirilmelidir.

Şehirlerin yeni iletişim ekipmanlarına, modernize edilmiş trafik ışıklarına ve trafik yönetim sistemlerine ihtiyacı olabilir. Ayrıca bağlantının kopması, arızalar veya trafikteki diğer aktörlerin öngörülemeyen davranışları durumunda kontrolün nasıl sağlanacağının ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekecektir.

Bir diğer görev ise sürücüleri bu yeni sinyale hazırlamaktır. Anlamı açık ve net olmalı, geçiş kuralları herkes tarafından anlaşılmalıdır. Geniş çaplı uygulamaya geçilmeden önce konseptin gerçek kavşaklarda test edilmesi ve güvenliğinin doğrulanması şarttır.

Tüm bunlar yatırım gerektirecektir. Bu nedenle dördüncü ışığın hayata geçirilmesi yalnızca teknolojik imkanlara değil, aynı zamanda yolların modernize edilmesinin ekonomik fizibilitesine de bağlı olacaktır.