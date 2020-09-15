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Spor Aubameyang 2023'e kadar Arsenal'da
Spor

Aubameyang 2023'e kadar Arsenal'da

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:50:24 -
Aubameyang 2023'e kadar Arsenal'da

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Aubameyang, "Bu özel kulübe imza atmakta asla şüphe etmedim. Arsenal efsanesi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Arsenal'ın 2018 yılında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Aubameyang, İngiliz kulübünde 111 maça çıktı ve 72 gol kaydetti.


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