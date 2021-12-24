AÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru için gerekli belge ve bilgiler:

Adayların; başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim ve yabancı dil belgesi ile askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde, Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar; 2547 sayılı Kanunun 24., Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10. ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerinin B maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılamayacaktır.

Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru şartlarını sağlamayan veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan hakkındaki detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

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